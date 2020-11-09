İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da koronavirüs denetimleri arttı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği arttırılan covid 19 önlemleri kapsamında hem şehirlerarası hem de şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarına yönetim denetimleri sıklaştırdı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da korona virüslü vaka sayılarındaki artış, Büyükşehir Belediyesi zabıtasını harekete geçirdi. Maske mesafe ve hijyene yönelik olarak düzenli olarak denetim yapan zabıta ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği arttırılan covid 19 önlemleri kapmasında özellikle halkın yoğun olduğu bölgeler ve toplu ulaşım araçlarındaki denetimleri yoğunlaştırdı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarasında çalışan otobüslerde denetim yapan ekipler, maske ve mesafenin yanı sıra yolcular arasında ulaşım kısıtlaması bulunanlar olup olmadığını denetledi.


Bunun yanında 10 ayrı ekip, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yaptıkları denetimlerle vatandaşları sosyal mesafe ve maskelerin doğru kullanılması konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.