Bursa'da koronavirüs denetimleri arttı

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da korona virüslü vaka sayılarındaki artış, Büyükşehir Belediyesi zabıtasını harekete geçirdi. Maske mesafe ve hijyene yönelik olarak düzenli olarak denetim yapan zabıta ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği arttırılan covid 19 önlemleri kapmasında özellikle halkın yoğun olduğu bölgeler ve toplu ulaşım araçlarındaki denetimleri yoğunlaştırdı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarasında çalışan otobüslerde denetim yapan ekipler, maske ve mesafenin yanı sıra yolcular arasında ulaşım kısıtlaması bulunanlar olup olmadığını denetledi.

Bunun yanında 10 ayrı ekip, yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yaptıkları denetimlerle vatandaşları sosyal mesafe ve maskelerin doğru kullanılması konusunda uyardı.