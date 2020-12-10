İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi

Bursa’da koronavirüs tedbirlerini ihlâl ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezaî işlem uygulandı.

Bursa'da koronavirüs tedbirlerini ihlâl ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezaî işlem uygulandı.


Koğukçınar Mahallesi 2. Aygün Sokakta kısıtlamalar doğrultusunda kapalı olması gereken kahvehanenin içeriye müşteri aldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathaneyi incelediğinde, kapının kilitli ve içeride şahısların olduğunu fark etti. Kapıyı açtıran ekipler iş yeri sahibi Ayhan A.'ya tedbirlere uymamaktan 3150 lira idarî ceza kesti. Ayrıca polis ekipleri içeride bulunan 10 kişinin kimlik bilgilerini tespit ederek tutanak tanzim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.