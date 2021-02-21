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Bursa'da kovalamaca kanlı bitti

Bursa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan şahıslardan biri kazara kendini vurdu, 2’si saklandıkları evde yakalandı, 2’si ise kaçtı.

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şahıslardan biri kazara kendini vurdu, 2'si saklandıkları evde yakalandı, 2'si ise kaçtı.


Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasında polis ekibi, Erkan B.'yi durdurmak istedi. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan Erkan B. (23) otomobiliyle kaçmaya başladı. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ne dönerek kaçmaya devam eden ve polis ekiplerini peşine takan Erkan B. ile 4 arkadaşı Yayla Sokak üzerinde aracı bırakıp, kaçmaya devam etti. Sokağı ablukaya alan ekipler, polisten kaçarken silahla kazara kendini vuran Furkan Ö.'yü yakalarken, Osman D. ve Sergen T. ise tanımadıkları bir kişinin evinde gizlenmeye çalıştı. Ekipler, şahısları evin içinde kıskıvrak yakaladı. Sürücü Erkan B. ve Yusuf D. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı Furkan Ö., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Osman D. ve Sergen T. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile maske takmamaktan para cezası uygulandı. Diğer yandan polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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