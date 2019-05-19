Bursa'da kritik randevu

Müsabaka öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar takımlarına büyük destek veriyor.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sezon en önemli maçına çıkan yeşil-beyazlılar, ligde 32 müsabakada 33 puanla 16., Göztepe ise 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde sezon perdesinin kapanmasında son iki maç kalırken, yeşil-beyazlı takımın ve İzmir temsilcisinin bu kritik maçtan üç puan çıkarmaktan başka çaresi yok.

Taraftarlardan müthiş destek

Öte yandan Göztepe maçına yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Günler öncesinde biletleri tüketen Bursaspor taraftarları, kritik karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerini aldı. Yeşil-beyazlılar, sezonun kader maçı öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak, yumruk şov yaptırdı. Taraftarlar, futbolculara maç öncesinde moral verdi. Göztepe taraftarları da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.