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Bursa'da krizi geçiren genç metruk evde intihara kalkıştı

Bursa’nın İznik ilçesinde metruk bir evde sinir krizi geçiren genç adam intihara kalkıştı.

Bursa'nın İznik ilçesinde metruk bir evde sinir krizi geçiren genç adam intihara kalkıştı.



Olay, İznik'te saat 20.00 sıralarında sahil yolu üzerinde bulunan iki katlı terk edilmiş metruk binada meydana geldi. Ahmet Y. (33) isimli genç sinir krizi geçirdi. Evin balkonuna çıkarak titreyen genci gören mahalle sakinleri durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polisin şahsı sakinleştirip aşağı indirmesi sonrası ilk müdahaleyi yaptı. Ahmet Y. ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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