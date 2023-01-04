Bursa'da kültür merkezinden 160 bin liralık kurşun kaplama çaldılar

Bursa'da bir kültür merkezine dadanan hırsızlar, çatıda bulunan 160 bin liralık kurşun kaplamayı çaldılar.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde bulunan İncirli Kültür Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kültür merkezine dadanan hırsızlar çalışanların işten çıktığı sırada etrafı gözetledikten sonra çatıya çıktılar. Şahıslar, çatıda bulunan piyasa değeri 160 bin lira yapan 20 metrekarelik kurşun kaplamayı sökerek çaldılar. Sabah kültür merkezini açmaya gelen çalışanlar durumu fark edince, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım SÖS Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarından şüphelilerin A.U. (40) ve C.Ö. (19) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin peşine düştü. A.U.'nun taksici olduğunu tespit eden ekipler taksiyi izlemeye aldı.

A.U.'nun çalıntı kurşun levhaları taksi ile Eski Yalova yolunda bir hurdacıya götürdüğü belirlendi. Şahısların izini süren ekipler daha sonra ikisini de gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.