Bursa'da kültür sanat sezonu Maher Zain'le açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 kültür sanat sezonunu Merinos Park'ta düzenlenen Maher Zain Konseri ile açtı.

Düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle kentin kültür sanat hayatına renk katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022 - 2023 kültür sanat sezonunun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı 'Hasat Vakti' şarkısıyla bilinen Maher Zain konseri ile açtı. Merinos Park'ta gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü. Saatler öncesinden meydanı doldurmaya başlayan sanatçının sevenleri konseri coşkuyla takip etti.

"Thank You Allah", "Forgive Me", "Ya Nabi Salam Alayka" ve "Maşaallah" adlı eserleri ile tanınan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain'e hat yazılı bir tablo hediye eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür sanat sezonunun bu yıl da birbirinden farklı etkinlikle dolu dolu geçeceğini söyledi. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa'nın yıllar içinde oluşmuş kültürel birikimini yaşatıp, daha ileriye götürmek istediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Kültür sanat konusunu çok önemsiyoruz. Bu akşam Maher Zain'le beraber kültür sanat sezonumuzun startını veriyoruz. Bu yıl içinde sinema, tiyatro, atölye çalışmaları, konserler, konferanslar ve panellerle toplumun tüm kesimlerine hitap eden etkinliklerimiz olacak. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyorum” dedi.

Ünlü sanatçı Maher Zain, beğenilen eserlerini Bursalılar için seslendirirken, soğuk havaya rağmen sanatçının hayranları şarkılara eşlik ederek keyifli bir gece yaşadı.