Bursa'da kumar oynanan 2 kıraathaneye suçüstü yapıldı: 9 kişi yakalandı

Bursa'da polis ekipleri kumar oynatıldığı ihbarı yapılan 2 kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında 7 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, 2 kişiye de yer temin etmek suçundan işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde bulunan 2 kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca çok sayıda kumar malzemesi ve kağıda el konuldu. İş yeri sahibi olan Ö.Ş isimli şahısa ise kumar oynanmasına yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.

Sinandede Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye yapılan baskında ise 3 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 3 kişiye 5 bin 457 TL idari para cezası kesildi. Oyunda kullanılan çok sayıda okey taşı, kumar malzemesi ve kağıtlarına el konuldu. İş yeri sahibi olan C.Y isimli şahısa ise kumar oynanmasına yer temin etmekten suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ramazan ayı boyunca denetimlerin artacağını, vatandaşların 155 Polis İmdat hattına çekinmeden ihbarda bulunması gerektiğini ve ihbarcıların kimliklerinin kesinlikle gizli tutulacağını açıkladı.