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Bursa'da kumar ve tombala uygulaması

Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında 5 bin 72 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında 5 bin 72 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir genelinde kumar ve tombala oyunlarına yönelik çalışma yaptı. 346 personel ile 404 nokta, iş yeri ve mahalde yapılan uygulama neticesinde çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 5 bin 72 kişi sorgulanırken, toplam 459 TL para cezası kesildi.


Jandarma ekipleri, bu tür uygulamaların süreceğini dile getirdi.

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