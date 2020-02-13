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Bursa'da kural tanımaz sürücülere ceza yağdı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm Türkiye’de uygulanıp Bursa’da da yapılan trafik uygulamasında trafikte emniyet kemeri takmayıp seyir halinde cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yağdı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm Türkiye'de uygulanıp Bursa'da da yapılan trafik uygulamasında trafikte emniyet kemeri takmayıp seyir halinde cep telefonu ile konuşan sürücülere ceza yağdı.


Bursa'daki uygulamaya 90 trafik timi 201 jandarma personeli katıldı. Şehrin giriş ve çıkışlarında genel olarak yapılan uygulamalarda 4 bin 190 araç kontrol edilirken, emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde iken cep telefonuyla konuşan sürücüler başta olmak üzere çeşitli sebeplerden toplam 61 bin 670 lira ceza uygulandı. 54 araçta trafikten men edildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri vatandaşların can güvenliği için denetimlerin hız kesmeden süreceğini bildirdi.

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