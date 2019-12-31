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Bursa'da Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması heyecanı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada" Kuran’ı-Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bursa İl Finalleri Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal salonunda gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada" Kuran'ı-Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bursa İl Finalleri Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal salonunda gerçekleştirildi.


Yarışmaya Bursa merkez ve ilçelerindeki İmam Hatip Okulları katıldı. Yoğun rekabetin yaşandığı yarışmada veliler de heyecanla çocuklarını takip ettiler. Yarışma sonucunda Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emirhan Karadağ İl birincisi oldu.


Yarışmada Yıldırım Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencisi Cemilhan Buz ikinci, Mehmet Akif İnan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Doğan üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

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