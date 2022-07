Bursa'da Kurban Bayramı eğlencesi

Bursalı müzikseverler ise eğlence sektörünün nabzını tuttuğu yerlerde gönüllerince eğlenerek bayramın tadını çıkardı.

Arefe akşamı pop müziğinin genç ismi Koray Avcı ile Bursalılar Kurban Bayramı'nı karşıladı. 'Adaletin Bu mu Dünya?' adlı şarkıyla izleyicileri selamlayan Avcı, geçmişten bugüne Türk müziğine damga vurmuş eserlerle konsere devam etti. Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi eksik etmeyen başarılı şarkıcı, Neşet Ertaş, Ahmet Kaya, Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal şarkıları seslendirerek usta sanatçıları andı. Koray Avcı sahne performansıyla ve seslendirdiği şarkılar ile Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ardından bayramın birinci günü hemşerileri ile kutlayan Bursalı sanatçı Fettah Can, kendi memleketinde bayramı kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Konserine ‘Sen En Çok Aşksın' şarkısı ile dinleyicileri selamlayan Can, ‘Memleketimde olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Harika bir akşam geçireceğiz. Bu akşam sizin sevdiğiniz, benim de sizin sevdiğinizi bildiğim şarkıları söyleyeceğiz. Sadece kendi yazdığımız şarkılar değil, dinlediğimde keşke bende yazsaydım dediğim şarkıları da seslendireceğiz. İyi seyirler.' diyerek ‘Işıklı Yol' şarkısını seslendirdi. Geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını ve aynı zamanda dinlemekten keyif aldığı sanatçı dostlarının şarkılarını da seslendiren Can, Bursalı sevenlerini mest etti.

Bayramın üçüncü günü Bursa'da farklı noktalarda eğlence sınır tanımadı. Son dönemlerde solo çalışmalarıyla beğeni toplayan güzel şarkıcı Özge Öztimur, Bursa'da sahne aldı. Yüksek enerjisiyle ve özgün sahnesiyle birlikte Bursalılara unutulmaz anlar yaşatan Öztimur, performanslarıyla gönüllerde taht kurdu. Kendi şarkılarının yanı sıra repertuvarında Türk müziğinin seçkin ve eğlence dolu şarkılarına da yer vererek mekanın coşkusunu artıran güzel şarkıcı, aynı zamanda dansları ve hareketli yapısıyla da güzel bir sahneye imza attı.

Mustafakemalpaşa'da Çaltılıbük Birlik Festivali'nde bayramın üçüncü günü sahne alan O Ses Türkiye yarışmacılarından Tuğçe Gendigelen, enerjisiyle kendisine hayran bıraktı. Türkçe ve yabancı repertuarı ile festivale katılan Mustafakemalpaşa halkına sahne performansıyla güzel bir gece yaşattı.

Bayramın üçüncü gününü Merdoflow ile yapmış olduğu düet şarkısı ‘Zirve' ile adını geniş kitlelere duyuran ve djlik yönünde ilerleyen Djane Selin Kaymakçı, uzun bir aradan sonra yeniden Bursalı müzikseverler ile buluştu. Türkçe yabancı repertuarı ve tekno, R&B müzikleri harmanlayarak farklı bir tarz oluşturan Kaymakçı, performansı ile büyüledi. Çaldığı müzikler ile bir an olsun enerjiyi düşürmeyen Selin Kaymakçı yeniden Bursalılardan tam not aldı.

Bayramın son akşamı ise aslen Almanya'da yaşayan ancak sahne performansı için Türkiye'ye sık sık gelen Djane Honey ismiyle tanınan Hanife Şahin, Bursa'da performans sergiledi. Bursa'da farklı eğlence mekanlarında sahne alan ve Bursalı müzikseverlerin yakından tanıdığı Djane Honey, 90'lar şarkılarından günümüze pop şarkılarını harmanlayarak unutulmaz bir müzik keyfi sundu. Mekanı dolduran Bursalılar, Djane Honey ile adete müziğe doydu.