Bursa'da kurduğu iskeleden düşen usta yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda onarım yaptığı apartmanın ikinci katından düşen usta yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda onarım yaptığı apartmanın ikinci katından düşen usta yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl Süleymaniye Mahallesi Bekir Alemdar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. İnşaat ustası Alihan Rüstem (53), apartmanın 2. katına kurduğu iskele üzerinde çalışırken dengesini kaybetti. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen usta yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.