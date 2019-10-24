Bursa'da 'küresel hedeflere koş' etkinliği

Bursa'da 17 Kasım Pazar günü Botanik Park'ta 10K Garden Cross Run 'küresel hedeflere koş' etkinliği gerçekleştirilecek.

Son zamanlarda bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan Bursa'da yine çok önemli bir organizasyon gerçekleştirilecek. Vitruvian Yönetim Danışmanlık ve Vitruvian Ceo'su Melis Çuluk'un öncülüğünde Prof. Dr. Tayfun Çarlı işbirliği ile 17 Kasım Pazar günü Botanik Park'ta 10K Garden Cross Run 'küresel hedeflere koş' etkinliği gerçekleştirilecek. 2 dalda gerçekleşecek koşu 08.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (17 Hedef) ve Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne önem vermek için gerçekleştirilecek organizasyon basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vitruvian Ceo'su Melis Çuluk ve Prof. Dr. Tayfun Çarlı'nın yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.

Vitruvian Danışmanlık Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda ilk olarak söz alan Vitruvian Ceo'su Melis Çuluk, “10K Garden Cross Run etkinliğimiz bizim için çok önemli. Burada hem bireysel olarak 10 kilometre, hem de Bursa'mızdaki şirketler 4'lü takım halinde 10 kilometre yarışına katılabilecekler. Organizasyonumuzda önceliğimiz sürdürebilir bir dünya için farkındalık oluşturmak. Ayrıca takım yarışlarında da şirketlerin çalışanları arasındaki bağı güçlendirmek” diye konuştu.

Prof. Dr. Tayfun Çarlı ise, “Dünyada bu tarz koşular çok fazla yapılıyor. Ancak Türkiye'de sürdürebilir bir dünya hedefiyle ilk kez böyle bir etkinlik yapılacak” dedi.