Bursa'da kurtuluşun 100. yılı coşkusu

Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları büyük coşkuyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı'nın konser verdiği kurtuluş kutlamaları Tarihi Belediye binasına Türk bayrağının asılması ile başladı. Bursalılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi de gösterisiyle büyük beğeni topladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, şehrin kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı. Türk bayrakları ile tarihi belediye binasının önüne gelen milis kuvvetleri, vatandaşlardan alkış aldı. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında tarihi belediye binasındaki Türk bayrağı, gaziler tarafından göndere çekildi. Daha sonra Ulu Cami'nden kurtuluş salası okundu.

Ardından milis kuvvetleri temsilcileri, Türk bayrağını öperek Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız'a teslim etti. Yıldız ve törenlere katılan Bursa Vali Yardımcısı Hamdi Bolat da gazilere çiçek takdim etti.

Tarihi Belediye binası önündeki kurtuluş törenleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yapılan fener alayı ile devam etti. Buradaki halk oyunları gösterileri ilgiyle izlenirken, kurtuluşun ilk gün etkinlikleri Esat Kabaklı konseriyle tamamlandı.