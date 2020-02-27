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Bursa'da kuyumcuyu darp ederek kaçtılar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kuyumcu dükkanını basan 3 kişi işyeri sahibini darp ederek kaçtı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kuyumcu dükkanını basan 3 kişi işyeri sahibini darp ederek kaçtı.


Edilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan olayda V.S'ye (50) ait kuyumcu dükkanına giren kimliği belirsiz olan 3 kişi ile V.S arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın alevlenmesiyle büyüyen olayda V.S 'yi darp eden saldırganlar çevre sakinlerin olayı kuyumcu soygunu sanıp polise haber vermesiyle olay yerinden kaçtı.


Saldırganlar ile V.S ile arasında daha önceden husumet olduğu öğrenilirken darp edilen V.S kontrol için sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis eşkali belirlenen saldırganları arıyor.

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