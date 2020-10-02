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Bursa'da lastik deposu alevlere teslim oldu, evlere sıçramadan söndürüldü

Bursa’da bir köyde bulunan traktör lastiği deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.

Bursa'da bir köyde bulunan traktör lastiği deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Mudanya ilçesi Akköy Mahallesinde Ziya K.'ya ait 500 metrelik alanda bulunan traktör lastiği deposunda henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının yakın civarda bulunan evlere sıçraması itfaiye ekipleri tarafından önlenirken olası bir faciadan kıl payı dönüldü.


İtfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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