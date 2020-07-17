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Bursa'da lavaş arası 500 gr esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde lavaş ekmek arasına sarılmış 500 gr satışa hazır plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lavaş ekmek arasına sarılmış 500 gr satışa hazır plaka esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.



Jandarma ekipleri, Bursa'nın İnegöl ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı. İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler söz konusu ticari aracı takibe başladı. İnegöl girişinde durdurulan araçta bulunan sürücü A.Y. (41) ve yolcu olan A.Z. (22) ve H.S. (21) isimli Suriyeli şahısların üstünde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araç içinde lavaş ekmeğe sarılı satışa hazır 500 gr plaka esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili taksi sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şahsın sorgulamaları ise sürüyor.

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