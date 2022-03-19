Bursa'da lise öğrencilerinden duygulandıran Çanakkale etkinliği

Bursa'da Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Çanakkale Zaferi etkinlikleri, öğrencilerin sunumuyla izleyenleri duygulandıran bir gösteriye dönüştü.

Bursa Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bir takım etkinlikler düzenledi. Okul Müdürü Erdem Yıldırım 'ın açılış konuşmasını yaptığı program , Grafik ve Fotoğrafçılık Alanı öğrencilerinin hazırladığı "Bir duruştur Çanakkale" adlı resim ve fotoğraf sergisinin açılışı ile başladı.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale de yedi düvele karşı savaşan kahraman askerimizin iaşesi olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikramı ile devam eden etkinliğin ardından Tarih Kulübü ve Müzik Kulübü öğrencilerinin birlikte hazırladığı "Çanakkale Ruhu" adlı program sergilendi.

Uygulama Anaokulu öğrencilerinin "Çanakkale Geçilmez" geçiş gösterisinin ardından, Müdür Yardımcısı Uğur Memiş de Mehmet Akif Ersoy' un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirini seslendirdi.

"Çanakkale Ruhu" oratoryosu ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu zafer uğrunda can veren aziz şehitlerimiz sevgi saygı ve minnetle anıldı.

Okulun hazırlamış olduğu Çanakkale programına Atatürk MTAL Müdürü Ömer Pınarlı, Ali Karasu A.L Müdürü Murat Çağlayan, Ali Karasu A.L Müdür Yardımcısı Ahmet Burhan ,Sadettin Türkün Ortaokulu Müdürü Asım Altuntaş, Sadettin Türkün Ortaokulu Müdür Yardımcısı Fatih Erdem, Hamidiye MTAL Müdür Baş Yardımcısı Nevin Kurutaş, Zübeyde Hanım MTAL Müdürü Gündüz Korucu, İbrahim Uyar İlkokulu Müdürü Mehmet Asım Yeğin , Ahmet Uyar İlkokulu Müdürü Metin Köse katıldı.