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Bursa'da lodos etkisini devam ettiriyor

Bursa’da d?n ak?am saatlerinde ba?layan lodos g?n?n ilk saatlerinde de etkisini devam ettiriyor.

Bursa'da d?n ak?am saatlerinde ba?layan lodos g?n?n ilk saatlerinde de etkisini devam ettiriyor. Zaman zaman 70 kilometre h?za ula?an lodos nedeniyle Bursal?lar y?r?mekte zorluk ya??yor.


Bursa'da d?n ak?am saatlerinde ba?layan lodos, bug?n de etkisini devam ettiriyor. Saatteki h?z? 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yolda y?r?yen vatanda?lar zorluk ya??yor.



Valilik vatanda?lar? uyard?


?iddetli lodosla ilgili Bursa Valili?i yaz?l? bir a??klama yapt?. A??klamada, "Eski?ehir B?lge Tahmin ve Erken Uyar? Merkezi'nce yap?lan son de?erlendirmelere g?re; Marmara'da g?ney ve g?neybat? y?nlerden esen r?zgar?n Pazartesi (23.12.2019) g?n? ??le saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) f?rt?na ?eklinde esece?i tahmin edilmektedir. ?at? u?mas?, a?a? veya direklerin devrilmesi, soba ve do?algaz kaynakl? baca gaz? zehirlenmesi, ula??mda aksamalar olmak ?zere meydana gelebilecek olumsuzluklara kar?? dikkatli ve tedbirli olunmas? gerekmektedir. Kamuoyuna sayg?yla duyurulur" denildi.



Lodos g?ky?z?n? temizledi


Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos kirli havay? temizledi. ?ehrin y?ksek kesimlerinden bak?ld???nda p?r?l p?r?l g?r?nen ?ehir lodos sayesinde rahat bir nefes ald?.


Zaman zaman hava kirlili?inin hat safhada ya?and??? Bursa'n?n imdad?na sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos yeti?ti. Bursa'y? g?n boyu etkisi alt?na alan lodos hayat? olumsuz etkilese de lodosun ard?ndan ?ehrin ?zerini kaplayan puslu hava ortadan kalkt?. ?ehrin ?st k?s?mlar? p?r?l p?r?l olurken, ortaya ??kan manzara foto?raflara da yans?d?.



?DO ve BUDO seferleri iptal


Olumsuz hava ko?ullar? nedeniyle deniz trafi?i de olumsuz etkilendi. Hava muhalefetinden dolay? deniz ula??m?n? sa?layan ?stanbul Deniz Otob?sleri (?DO) ile Bursa Deniz Otob?sleri'nin (BUDO) baz? seferleri iptal edildi.

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