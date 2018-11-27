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Bursa'da lodos hayatı felç etti

Bursa’da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Bursa'da şiddetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.


Bursa'da lodos dün geceden beri şiddetini artırarak devam ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Gece boyunca esen sert rüzgar ile çöp kutuları, yol işaretleri devrilirken, sokaklar uçuşan kartonlar ve çöplerle doldu. Lodosun etkisiyle birçok ağaç ve elektrik direği devrilme tehlikesi geçirdi. Sabah saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar fırtınanın etkisiyle yürümekte bile zorluk çekti. Bazı vatandaşlar ayakta durabilmek için birbirlerine tutunurken, bazıları ise fırtınanın yavaşlamasını köşelere sığınarak bekledi.

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