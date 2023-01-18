İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da lodos kamelyaları parçaladı, esnaf tezgah açamadı

Bursa’da dünden beri etkisi sürdüren lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam etti.

Bursa'da dünden beri etkisi sürdüren lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam etti. Bir hastane bahçesindeki kamelyalar kullanılmaz hale gelirken, çarşıda esnaf tezgah açamadı.


Bursa'da dün öğle saatlerinden başlayan ve etkisi halen sürdüren lodos hayatı felç etti. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde bulunan kamelyalar fırtınaya dayanamayıp parçalandı ve kullanılmaz hale geldi.


Bursa'nın meşhur Tuz Pazarı'nda da rüzgarın etkisi ile bazı esnaflar tezgahlarını açamadı. Bursa'da hava sıcaklığı bugün 17 derece beklenirken, rüzgârın saatte hızı 58 kilometreye kadar yükselecek.

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