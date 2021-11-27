İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da lodosun etkisiyle büyüyen yangın paniğe sebep oldu

Bursa’da dün akşam lodosun etkisi ile çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Bursa'da dün akşam lodosun etkisi ile çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam Bursa'da etkili olan lodos Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bir evin bahçe kısmında başlayan yangının büyümesine neden oldu. Yangını gören mahalle sakinlerin de paniği cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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