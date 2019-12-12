Bursa'da lokale kumar baskını

Bursa'da ahlak polisi, kumar oynattığı iddia edilen bir lokale operasyon düzenledi. Çok sayıda malzemenin ele geçirildiği operasyon anı kameraya yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir lokalde yasa dışı kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Polis, iş yerinde bulunan kişilerin bir kısmının il dışından gelerek kumar oynadığını tespit etti. Para yerine geçen 15 adet çip ve 104 adet iskambil kağıdına el konuldu. Ayrıca dernek lokalinde yapılan aramada çatıya çıkan balkon kısmına saklanmış gri çantada takım halinde 500 adet poker çipi, 5 adet kırmızı renkli büyük zar, 2 adet açılmamış iskambil kağıdı ve çeşitli yerlerde oyun oynamaya hazır halde 47 deste iskambil kağıdı, çok sayıda poker çipi, 4 adet zar, 3 adet metal sarı renkli şans pulu ele geçirildi. Yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen

şahıslara ve kapalı alanda sigara içildiğinden dernek lokaline idari işlem yapıldı. Lokale üye olmadığı halde lokalde bulunan

şahıslar tespit edilerek gerekli işlemlere başlandı. Sorumlu H.A. ise gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı baskın kameraya da yansıdı.