Bursa'da lüks araçların farlarını çalan şüpheli, kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 ayrı lüks aracın sağ ve sol ön farlarının çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Piyasa değeri toplam 120 bin TL olan farları çalan şüpheli, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine tespit edildi. 7 adet suç kaydı bulunan H.K., çaldığı farlarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.