İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da lüks otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı

Bursa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı.

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. 7 milyon liralık lüks otomobili gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.


Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Lüks otomobili kazalı halde gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.


Lüks otomobil çekici tarafından olay yerinden alınarak otoparka götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.