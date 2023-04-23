Bursa'da lunapark kazası: 17 yaralı

Bursa'da bulunan lunaparkta salıncakların karışması sonucu yaşanan feci kazada 17 kişi yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kültürpark içerisinde bulunan lunaparkta, salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolandı ardından ağaca çarptı. Kaza sonrası ağaca çarpan salıncaklarda bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Salıncakların birbirine karışması ve ağaca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.