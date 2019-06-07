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Bursa'da maganda dehşeti

Bursa’da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden bir kişi, ağır yaralandı.

Bursa'da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden bir kişi, ağır yaralandı.


Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (72) biranda masaya yığıldı. Bunun üzerine Hastürk'ün durumunu gören arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. İlk görünüşte hayati tehlikesi olan Hastürk, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermiyi kimin ateşlediği konusunda, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


Kahvede oturduklarını ifade eden Sabit Balkan, "Sohbet ediyorduk. Biranda pat diye bir ses gelince, masaya yığıldı. Sonra sırtında saçma gibi bir şey vardı. Sırtı açılmıştı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Biri, rast gele ateş etti gibi duruyor" dedi.


Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.

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