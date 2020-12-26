Bursa'da mağdur esnafın suyu yüzde 50 indirimli

Dünyayı etkisi altına alan 'Covid 19' salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren adeta alarm durumuna geçen, Alo 153, Beyaz Masa ve Büyükşehir Santralini vatandaşların çağrılarına açıp, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların market alışverişlerinden, sıcak yemek dağıtımlarına, gıda ve hijyen kolilerinden Pazar filelerine kadar her alanda destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin pik yaptığı bu günlerde yeni sosyal destek paketleriyle vatandaşın yanında oluyor. Özellikle Türkiye genelinde Kasım ayından itibaren vaka sayılarındaki artışla birlikte çeşitli kısıtlamalara gidilmiş ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile halı sahalar, kahvehaneler, kıraathaneler, bilardo salonları ve çay bahçelerinin yıl sonuna kadar kapatılmasına karar verilmişti. Süreçten olumsuz olumsuz etkilenen esnafa yönelik destek paketlerini peş peşe devreye alan Büyükşehir Belediyesi, tedbirler nedeniyle mağdur olan esnafa destek vermeye devam ediyor.

Suya yüzde 50 indirim

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımların yanı sıra esnafa yönelik en önemli desteklerinden biri de su fiyatlarında yüzde 50 indirime gitmek oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile iş yerini kapatmak sorunda kalan esnafların konutlarında tükettikleri su fiyatları 1 Aralık'tan geçerli olmak üzere yüzde 50 indirimli olacak. Süreç yarın normale dönse bile indirim uygulamasının 3 ay geçerli olacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Eğer bu süreç daha uzun sürerse, biz de indirim uygulamasının süresini uzatabiliriz. Amacımız başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu süreci en az hasarla atlatabilmesi. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Su fiyatlarında indirim uygulamasından yararlanmak isteyen esnafımızın BUSKİ'ye başvurması yeterli. Bizim tek temennimiz kısa zamanda yeniden sağlıklı günlere kavuşabilmek” dedi.