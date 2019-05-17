Bursa'da mali müşavirler iftarda buluştu

Çırağan Club'te düzenlenen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Konya MHP Milletvekili Esin Kara, MHP Yürütme Kurulu Üyesi Nevzat Akkaya ve çok sayıda muhasebeci ve mali müşavir katıldı. Bursa Mali Müşavirler Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkanı Asım Karaman açılış konuşmasında misafirlere hoş geldin mesajları vererek Başkanlık seçimleri için destek istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski bir mali müşavir ve serbest muhasebeci olduğunu ifade ederek, “Mali müşavirlik 15 senedir yapmadığım bir meslek ancak meslek ile alakalı zorlukları biliyorum. Arkadaşlarım bana mali müşavirliği neden bıraktığımı sorduğunda, ‘Onlara saçlarımı daha fazla kaybetmek istemiyorum' dedim. Bu mesleği icra edenleri çok iyi anlıyorum” şeklinde konuştu.

İftar yemeği, Bursa Mali Müşavirler Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkanı Asım Karaman tarafından konuşmacılara plaket takdim edildikten sonra son buldu.