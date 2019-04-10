Bursa'da maraton koşucuları polis için 10 kilometre koştu

Bursa'da Polis Teşkilatı'nın 174.yıldönümü sebebiyle 30 maraton koşucusu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Heykel'e kadar 10 kilometre mesafeyi koştu. Maratoncular emniyetin Heykel'de çelenk koyma programına yetişerek burada İl Emniyet Müdürü Osman Ak'a çiçek takdim etti. Emniyet Müdürü Osman Ak, faaliyetin ardından Vali Yakut Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Bursa'da Türk Polis Teşkilatı 174. yılı münasebetiyle Heykel'de tören yapıldı. Törene İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Törenin ardından Valiliği ziyaret eden Osman Ak, Vali Yakup Canbolat'a teşekkürlerini sundu.

Maraton sporcuları polis için koştu

Maraton koşularına katılan 30 sporcu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yılı için koştu. Ankara Yolu'ndaki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden Heykel'deki törene yetişen ekip Emniyet Müdürü Osman Ak'a çiçek takdim etti. Maraton koşucusu Yasin Avcı, "Bizler Türkiye'nin her yerinde koşan sporcularız. Polis teşkilatı ise bize koşularda yol boyunda güvenliğimizi sağlıyor. 'Senede bir seferde biz de onlar için koşalım' diye düşündük. 10 kilometre koşumuzu tamamlayıp Bursa Emniyet Müdürümüze teşekkür ederek çiçek takdim ettik" dedi.

Törenin ardından Valilik Binası'na geçen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Emniyet Müdürü'nü makamında kabul eden Yakup Canbolat, Polis Teşkilatının 174. Yılı ve Polis haftasını tebrik etti. Vali Canbolat şunları kaydetti, "Şehrimize olan güvenlik ve huzura katkılarından ve yardımlarından dolayı Bursa İl Emniyet Müdürü şahsında tüm teşkilat mensuplarını tebrik ediyorum. Son dönemde özellikle kendini yenileyen geliştiren ve teknik donanımını da arttıran bir polis teşkilatımız var. Ülkemizin güvenlik birimi olarak göz bebeği olan bir teşkilat"

Osman Ak ise Vali Yakup Canbolat'a teşekkür ederek, "Desteklerinizle bugün Bursa'da güzel şeyler yapıyoruz. Huzur ve güvenin temininde, asayişin sağlamasında hep birlikte etkili bir mücadele veriyoruz. Şehrimizi dünyanın en güvenli en huzurlu şehri haline getirmek için çaba sarf ettik. Başımız dik alnımız açık. Faaliyetlerimiz desteklerinizle devam edecektir." mesajı verdi.