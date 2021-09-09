Bursa'da marketin karton deposu saniyeler içinde kül oldu

Bursa'da bir marketin karton deposu bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler karton deposunu küle çevirdi.

Yangın merkez Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karton deposunun bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, yangını bitişikteki markete sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.