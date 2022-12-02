Bursa'da martı kurtarma operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde itfaiye ekipleri, boş olan bir evin balkonunda mahsur kalan martıyı kurtardı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde itfaiye ekipleri, boş olan bir evin balkonunda mahsur kalan martıyı kurtardı. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi Hazine Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, 3. katın balkonunda çırpınan martıyı gördüler. Vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye eri, merdivenli araçla çıktığı balkonda mahsur kalan martıyı kurtarırken, martı doğaya geri salındı. Kurtarma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.