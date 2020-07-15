Bursa'da masa tenisinde anlamlı turnuva

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi branşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında turnuva düzenledi. BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda 12-18 yaş arası altyapı sporcuları birincilik için kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen maçların ardından derece elde eden sporculara Kulüp Müdürü Ufuk Yıldız kupa ve madalya takdim etti.