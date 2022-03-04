Bursa'da masa tenisinde özel buluşma

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile bu yıl da on binlerce öğrenci sporla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi, aynı etkinlik çerçevesinde 80 özel öğrenciyi masa tenisi şenliğinde buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde; sporun tabana yayılmasını ve her çocuğun oyun, fiziki etkinlik ve sporla buluşmasını hedefleyen etkinliklerin en anlamlılarından biri olan ‘Özel Çocuklar Masa Tenisi Şenliği', BUSKİ'deki kapalı spor salonunda organize edildi. Şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'daki ortaokul ve liselerden 80 öğrencinin mücadele ettiği şenlik, öğrenci yakınları tarafından da dikkatle izlendi. Karşılaşma öncesi birbirlerine başarılar dileyerek masanın iki yanına geçen rakipler, çekişmeli maçın ardından kucaklaşarak tebrikleşti.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmaları Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de izledi. Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Çelik, “Amacımız çocukları yarıştırmak değil, sporu onlar için bir yaşam biçimi haline getirmek. Bu hedef doğrultusunda sporda da engelleri kaldırıyoruz ve özel çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Masa tenisi şenliğine katılan tüm özel çocuklarımızı kutluyorum” dedi.