İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da masaj salonlarına polis denetimi

Bursa’da 100 polisin katılımıyla masaj salonlarına denetim yapıldı.

Bursa'da 100 polisin katılımıyla masaj salonlarına denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde idari eksiklikleri bulunan 10 işyerine işyerine işlem yapıldı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde çeşitli kısım ekipleri ve yunus timlerinin katılımıyla merkez ilçelerde faaliyet gösteren 18 masaj salonuna 100 polisin katılımıyla denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde idari eksikleri bulunan 10 iş yerine işlem yapılırken, uygulamanın vatandaşların huzur ve can güvenliği amacıyla yapıldığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.