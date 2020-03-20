Bursa'da maskeli nikâh

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi gönderilmesinin ardından Yıldırım Belediyesi, iki şahitli ve davetli olmayan nikâh merasimi dönemine geçti. Nikâhlarını belediyenin salonlarında kıydırmak isteyen çiftler, Yıldırım Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürlüğü'ne başvurduklarında, koronavirüs tehdidi sebebiyle sadece iki şahitle ve davetli olmadan nikâhlarını kıydırıyor. Çiftlerin maskeli olarak nikâhları kıyılıyor.

Yıldırım Nikâh Salonu'nda maskeli olarak nikâhları kıyılan Arife Abik ile Salih Ekin çiftinin nikâh merasimi de iki şahit eşliğinde gerçekleştirildi. Nikâh törenlerinde sevdikleriyle birlikte olamadan mutluluğa ‘evet' diyen Salih ve Arife Ekin çifti, “Yıldırım Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürlüğüne müracaat ettiğimizde, bize koronovirüs tedbirleri için yayımlanan genelge gereği en fazla iki şahit olacağını söylediler. Biz de maskeyle ve yakınlarımız olmadan nikâhımızı kıydırdık. Davetlilerimizi yaşlarından dolayı riske atmamak için çağırmadık. Koronavirüs sürekli yayıldığı için güzel bir uygulama olmuş. Hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdeki kişilerinde sağlığını düşünmek zorundayız” dediler.