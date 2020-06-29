Bursa'da maskesiz dolaşan kadın ceza yememek için polislere direndi

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayan bir kadın ceza yazmak isteyen polis ekiplerine saatlerce direndi.

Maske takmayı reddeden kadının tutumu çevredekiler tarafından da tepki çekti. Polis ekipleri direnen kadını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Polisin nazik hareketleri takdir toplarken, kadına maske takma kurallarına uymadığı için 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için de 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.