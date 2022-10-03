Bursa'da meme kanseri ve anne sütüne dikkat çekildi.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Müdürlüğü, kamu ve özel hastaneden yöneticiler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Programda meme kanserinde erken teşhis ve tedavi yöntemleri ile il genelinde yürütülen anne sütü çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Programda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, meme kanserinin erken teşhis edildiğinde yüzde 98 tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Meme kanserinin tarama programı ile erken teşhis edilebildiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Mamografi ile erken teşhis ettiğimiz bir kanseri, yüzde yüz tedavi ederek hem bireyi, hem ailesinin hem de toplumu çok daha büyük sıkıntılardan kurtarmış oluyoruz. O yüzden biz bu süreci çok önemsiyoruz. Sahada görev yapan arkadaşlarımızdan vatandaşlarımızın gelmesini beklemeden, buldukları fırsatta onların ayağına gidip, bilgilendirmeler gerçekleştirmelerini istiyoruz. Çok basit bir bilgilendirme onların hayatını değiştirebilir” dedi.

Bursa'daki 29 hastane, 882 aile hekimliği birimi ve 8 sağlıklı hayat merkezinin, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Bebek Dostu' unvanı bulunduğunu belirten Dr. Yavuzyılmaz, “2008 yılından beri ‘Altın Bebek Dostu İl' unvanına sahip şehrimizde bebek dostu unvanına sahip olmayan sağlık kuruluşu kalmaması için gayret ediyoruz. Sağlık kuruluşları dışında iki ilçe belediyemiz de bebek dostu olmak için başvurularını gerçekleştirdi. Bu gayretin olması bile bizler için çok sevindiricidir” şeklinde konuştu.

Dr.Yavuzyılmaz'ın konuşmasının ardından program, meme kanserinde erken teşhis ve tedavi yöntemleri ile anne sütü farkındalık çalışmaları hakkında sunumlarla devam etti. Program sonunda canlı müzik dinletisi ile katılımcılar keyifli anlar yaşadı.