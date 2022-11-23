İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da merak uyandıran görüntü

Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünü kaplayan bulutlar merak uyandırdı.

Bursa'da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünü kaplayan bulutlar merak uyandırdı.


Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'da havanın aydınlanmasıyla görülen bulutlar rengiyle görenleri şaşırttı. Alev görünümlü gökyüzünü kaplayan bulutları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, farklı yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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