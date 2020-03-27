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Bursa'da merdiven altı imalathaneye yapılan baskında 10 bin adet maske ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İçişleri ve Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda Kovid-19 virüsü ile mücadele kapsamında izinsiz ve sağlıksız şekilde maske üretimi yapan, malzeme stoklayan iş yeri ve şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda, Kestel Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Ş.A. ve T.U. isimli şüphelilerin kaçak maske üretim atölyesi kurdukları tespit eden ekipler, Belediye ve ilçe sağlık ekipleri ile birlikte kaçak maske imalathanesine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonrasında, yaklaşık 10 bin adet N95 olarak tabir edilen maske, maske imalatında kullanılan stoklanmış yaklaşık bir ton ham madde ve üretim makineleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilerek ruhsatsız açılan iş yeri belediye ekiplerince mühürlendi. Halk sağlığını tehdit eden ve fırsatçılık yapan şahıslar hakkında cezai işlem uygulandı.

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