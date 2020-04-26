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Bursa'da merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bursa’da evin içerisindeki beş basamaklı merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bursa'da evin içerisindeki beş basamaklı merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, Gemlik ilçesi Dürdane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içerisinde bulunan 5 basamaklı merdivenden düşen 85 yaşındaki Mustafa Nazlı ağır yaralandı. Durumu gören ev sakinleri hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ambulansla yaralı adam Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla alakalı Ovaakça Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlatırken, yaşlı adamın cenazesi Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi.

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