Bursa'da metro hattına çatı uçtu, ekipler seferber oldu

Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı, gece yarısı metro hattına uçtu. Hatta enerji sağlayan direklerin devrilmesi yüzünden, Arabayatağı ve Kestel arasında raylı ulaşım hizmeti durdu. Burulaş ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlatırken; vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Arabayatağı ile Kestel arasına ek otobüs seferleri konuldu.

Bursa'da gece saatlerinde hızı zaman zaman 75 kilometreyi aşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde Ankara yolu kenarındaki 3 katlı binanın çatısı saat 01.57'de ‘büyük bir gürültüyle savrulup' önce yola, ardından da metro hattının üzerine düştü. Olay sırasında yoldan araç geçmemesi ve metro seferlerinin olmayışı, muhtemel faciayı önledi. Olay sırasında hatta enerji sağlayan 4 direk devrildi ve sistem enerjisiz kaldı. Hattaki enerji kesintisini merkezi sistemden gören Burulaş ekipleri, hemen bölgeye hareket etti. Çatının bir parçasının yolda olması yüzünden, polis yolu trafiğe kapattı. Polis, itfaiye ve Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarının ardından, yol kısa sürede trafiğe açıldı. Metro hattı üzerindeki çatı parçaları ise kaldırıldı.

Metro hattının Arabayatağı-Kestel arasındaki bölümünün enerjisiz kalması yüzünden sabah seferlere başlanamazken, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ek otobüs seferleri devreye alındı. Arabayatağı ile Kestel arasında ulaşım karşılıklı otobüs seferleriyle kesintisiz sağlanırken, Burulaş ekipleri arızanın giderilmesi için yoğun çalışma başlattı. Çalışmanın kısa zamanda tamamlanması planlanırken, bu sürede ulaşım otobüslerle sağlanmaya devam edecek.