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Bursa'da metro seferleri 3 gün erken bitecek

Bursaray’ın bekleme süresini 2 dakikaya düşüreceği sinyalizasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bursaray'ın bekleme süresini 2 dakikaya düşüreceği sinyalizasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle 3 gün boyunca Acemler-Şehreküstü istasyonları arasında seferler 23.10 itibariyle sona erecek.


BURULAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, "26-27-28-30 Ağustos 2019 tarihlerinde, yolcu kapasitesini yüzde 60 arttıracak ve bekleme süresini düşürecek sinyalizasyon çalışmalarının devam etmesi sebebiyle BursaRay işletimi Acemler-Şehreküstü istasyonları arasında 23:10'da sonlandırılacak. Kapalı istasyonlar arasındaki seferler otobüs aktarmalı olarak yapılacak. Emek/üniversite istasyonundan gelen yolcular Acemler istasyonunda, Kestel/Arabayatağı istasyonundan gelen yolcular ise Şehreküstü istasyonunda otobüslere ücretsiz aktarma yapabilecekler" denildi.

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