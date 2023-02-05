Bursa'da metruk binada çıkan yangın korkuttu

Bursa'nın Kestel ilçesinde metruk binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Tonga Caddesi üzerinde bulunan metruk binada bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, mahalleli tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.