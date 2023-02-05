İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da metruk binada çıkan yangın korkuttu

Bursa’nın Kestel ilçesinde metruk binada çıkan yangın korkuttu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde metruk binada çıkan yangın korkuttu.



Yangın, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Tonga Caddesi üzerinde bulunan metruk binada bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, mahalleli tarafından itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, metruk bina kullanılamaz hale geldi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.