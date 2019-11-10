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Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Bursa-Orhaneli yolunda yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.


Kaza, Bursa-Orhaneli yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Büyükorhan'dan gelen yolcu minibüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan 6 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Meydana gelen kazada 1 çocuğun hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların akrabaları hastanelere akın ederken, Bursa Orhaneli yolu kaza sebebiyle trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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