İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da minibüs otomobille çarpıştı: 7 yaralı

Bursa’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bursa'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, İznik ilçesi İznik-Orhangazi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Yola dökülen yağ nedeniyle bir süre duran trafik, yolun temizlenmesiyle yeniden açıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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