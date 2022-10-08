Bursa'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan sürücü İsmail Karaca (48) yönetimindeki 63 SL 439 plakalı minibüs yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.