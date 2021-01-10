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Bursa'da mobilya fabrikasındaki yangın drone ile görüntülendi

Bursa’da mobilya üretimi yapan bir fabrikanın sünger kısmında yangın çıktı.

Bursa'da mobilya üretimi yapan bir fabrikanın sünger kısmında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın havadan görüntülendi.


Olay, Kestel ilçesi Ankara yolu caddesi üzerinde mobilya üretimi fabrikasının imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masa, sandalye ve koltuk üretimi yapan bir fabrikanın imalat kısmında yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları ise çaresizlikle izledi. Yangında fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.

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