İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.


İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak üzerindeki 3 katlı atölyenin 2. katında bulunan koltuk döşemehanesinde, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere mücadele ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.