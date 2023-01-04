Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak üzerindeki 3 katlı atölyenin 2. katında bulunan koltuk döşemehanesinde, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere mücadele ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.